Uma motocicleta Honda de placa OSP0E76 foi tomada de assalto na noite de ontem (9), por volta das 20h40min, na estrada que liga Sobral e Mucambo.





Os assaltantes ocupavam um veículo Fox de cor branca. Os bandidos fugiram rumo ao município de Mucambo.





Em tempo





Quem souber informações do paradeiro do veículo roubado, entrar em contado com a Polícia (190). O sigilo e o anonimato são garantidos.