Ciro chama Bolsonaro de “covarde” e “frouxo” por discurso no 7 de setembro

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) atacou o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (8), em entrevista para o Uol. O pedetista chamou o chefe do Executivo de “covarde” e “frouxo”, após discurso do presidente da República na Avenida Paulista, em São Paulo, durante as manifestações de 7 de setembro.





Ciro disse que as falas de Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes fazem parte de uma tentativa do presidente da República de parecer poderoso. “Como todo covarde e frouxo, essa demonstração de força é demonstração de fraqueza e isolamento”, disparou.





O ex-ministro questionou as ausências de políticos que apoiam Bolsonaro, como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o líder do Centrão, Ciro Nogueira (PP-PI). “Os políticos antes de mais nada têm instinto de sobrevivência”, apontou. Para ele, o discurso de Jair Bolsonaro nas manifestações é uma aposta suicida. “Resta saber se é sincera ou mais um blefe. Os covardes costumam blefar”, disse.





Via portal CN7