Derby Clube Sobralense presta homenagem ao deputado Moses

Neste sábado, dia 11, o Hipódromo Edmilson Moreira, no Derby Clube Sobralense, realizou o Grande Prêmio da Independência, numa tarde bastante prestigiada pelos amantes do turfe sobralense. A tarde foi de homenagens, e um dos homenageados foi o Deputado federal Moses Rodrigues(MDB-CE). Veja o que escreveu o nobre deputado na sua rede social:





Nas redes sociais o deputado Moses destacou o evento. “Hoje (sábado) foi dia de visitar o Hipódromo Edmilson Moreira, no Derby Clube Sobralense. Ao lado de vereadores e amigos prestigiamos o Grande Prêmio da Independência, uma tradição na Princesa do Norte.





Composto por cinco páreos, o GP, que já é realizado há 100 anos, homenageia cinco personalidades, e neste ano fui escolhido pelo Clube.” Destacou Moses, acrescentado que; “Parabenizo pela vitória o jóquei, Hermíno Costa, e a égua Picada, e aproveito para agradecer a homenagem feita pelos amigos Dr. João Alberto Adeodato, presidente do Conselho Deliberativo do Derby Clube, e Mariano Vasconcelos, da diretoria executiva, uma tradição na Princesa do Norte”.





(Wilson Gomes)