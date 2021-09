Eduardo Bolsonaro ironiza atos do MBL: "Nem o DataFôia dá jeito"

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) usou as redes sociais neste domingo (12) para ironizar os protestos convocados pelo Movimento Brasil Livre (MBL) e pelo Vem Pra Rua (VPR) contra o presidente Jair Bolsonaro.





Até o momento, os atos tiveram baixa adesão em diversas capitais, em contraste com as manifestações pró-governo do dia 7 de setembro.





Diante disso, o filho do presidente Jair Bolsonaro aproveitou para alfinetar as pesquisas eleitorais que apontam enfraquecimento do chefe do Executivo na corrida presidencial de 2022.





– Acho que assim nem o DataFôia dá jeito – satirizou, em publicação no Instagram.





Além de 18 capitais, a manifestação principal está prevista para ocorrer às 14h, na Avenida Paulista, em São Paulo. Com discurso de “frente ampla” e sem “pautas partidárias”, o MBL espera figuras políticas como Ciro Gomes (PDT), o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM), os senadores Alessandro Vieira (Cidadania), Simone Tebet (MDB) e a deputada Tabata Amaral (sem partido) no ato pró-impeachment.





Apesar da adesão de partidos como PDT e PCdoB, o Psol e o PT decidiram ficar formalmente de fora das manifestações, visto que o MBL foi um dos movimentos engajados na luta pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.