Escolas poderão receber 100% dos alunos em aulas presenciais no Ceará

As escolas do Ceará poderão receber, a partir da próxima segunda-feira (20), 100% dos alunos nas aulas presenciais. A novidade foi anunciada pelo governador Camilo Santana, nesta sexta-feira (17), durante transmissão nas redes sociais.





A mudança faz parte de uma série de flexibilizações que estarão publicadas em novo decreto de combate à pandemia de Covid-19 no Estado.





A última ampliação da capacidade dos alunos nas aulas presenciais foi anunciada no dia 3 de setembro. Na ocasião, as instituições de ensino foram autorizadas a receber até 70% dos estudantes.





Durante a live, a secretária Executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), Ricristhi Gonçalves, analisou que o cenário epidemiológico “é favorável” diante da redução de óbitos, casos e internações em razão do novo coronavírus, mas ponderou que a vacinação é fundamental para manter o quadro.





Camilo acrescentou que os dados permitiram novas liberações e pediu para toda a população se vacinar. Nesta quinta-feira (16), o Ministério da Saúde orientou suspender a imunização de pessoas de 12 a 17 anos, incluindo aqueles que já haviam tomado a 2ª dose de vacina contra a Covid-19.





O Ceará não acatou a recomendação. “Decidimos manter porque é uma orientação dos especialistas e cientistas, além de ter autorização da Anvisa”, disse, apelando para que os jovens não deixem de se imunizar.









CRONOGRAMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE FORTALEZA MANTIDO





A Secretaria Municipal da Educação (SME) informou que essa ampliação não irá alterar o cronograma de retorno às atividades presenciais das escolas públicas de Fortaleza.





As escolas municipais retornaram às aulas presenciais no último dia 8. O cronograma prevê um rodízio dos estudantes e ocorre por fases.





Na próxima segunda-feira, a fase 3 do plano começa com a volta dos estudantes do Ensino Fundamental II e da educação de jovens e adultos (EJA). A previsão é receber 50% dos alunos de cada série.





OUTRAS MEDIDAS





Além da ampliação do público nas escolas, os restaurantes terão capacidade e horário de funcionamento ampliados. Serão permitidas 8 pessoas por mesa e os estabelecimentos poderão abrir até 1h.





O público dos eventos corporativos também foi ampliado. A partir de segunda, serão permitidas 200 pessoas em locais fechados e 400 em locais abertos.





O decreto restritivo estadual contra a Covid-19 tem validade de 15 dias. Portanto, as novas definições entrarão em vigor dia 20 e seguirão até 5 de outubro próximo. Ou seja, as medidas previstas no atual decreto permanecem neste fim de semana (18 e 19 de setembro).









PÚBLICO NOS ESTÁDIOS





Camilo Santana também anunciou a liberação de um evento-teste, com até 10% do público em estádios, no Ceará, para jogos de futebol. Segundo o governador, o público precisará estar vacinado com as duas doses de vacina contra a Covid-19.





Os detalhes desse serão definidos pela Federação Cearense de Futebol (FCF) com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).





VEJA O QUE PREVÊ O NOVO DECRETO:





Restaurantes: passarão a funcionar até 1h, com ampliação da capacidade por mesa para 8 pessoas

Salões de festas em condomínios: estão liberados, mas adotando os mesmos protocolos utilizados em buffets

Eventos sociais e corporativos: passam a ter 200 pessoas em ambientes fechados e 400 em ambientes abertos

Escolas: as salas de aulas poderão usar 100% da capacidade, respeitando as regras de distanciamento social

Toque de recolher: passa a ser das 2h às 5h (Diário do Nordeste)