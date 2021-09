Chacina deixa quatro mortos em Chorozinho, na Grande Fortaleza

Uma chacina vitimou quatro homens, na madrugada deste sábado (18), na zona rural de Chorozinho, a cerca de 70 quilômetros de Fortaleza. Moradores das proximidades escutaram disparos na madrugada, e os corpos foram encontrados durante a manhã.





Informações preliminares indicam que as vítimas seriam adolescentes, mas elas foram encontradas sem identificação. De acordo com relatos de moradores ouvidos pelo Diário do Nordeste, que esteve no lugar do crime, os homens não moravam na região.





Os corpos foram encontrados em localidade bastante distante do centro da Cidade, na estrada Lagamar, divisa entre os municípios de Chorozinho e Pacajus. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas "foram encontradas por populares em um local ermo, com lesões provocadas por disparos de arma de fogo".





Autoridades da Polícia Civil e Militar foram ao local, incluindo o diretor-geral da Polícia Civil, Sérgio Pereira, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Márcio de Oliveira. Até o momento a motivação do crime ainda é desconhecida.





Em nota, a SSPDS afirma que o caso está sendo investigado.





"Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e do Departamento de Polícia Metropolitana, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), com apoio de equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), estão em campo. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para colher indícios que subsidiarão as investigações", informou.





(Diário do Nordeste)