Ivo Gomes se reúne com delegados para combater aumento da violência em Sobral

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), se reuniu nesta sexta-feira (17) com todos os delegados do município para discutir ações de combate à violência na cidade. Na oportunidade, o gestor cobrou ações das forças de segurança pública para diminuir os crimes na região.





“Tenho me reunido rotineiramente com as forças de Segurança e fazendo tudo que está ao meu alcance para trazer mais paz e tranquilidade ao povo de Sobral”, disse Ivo Gomes. O prefeito de Sobral afirmou que, desde que assumiu a gestão do município, em 2017, comprou materiais necessários para o trabalho das polícias, contratou mais profissionais e buscou valorizar a Guarda Municipal. “Fizemos tudo o que as leis permitem”, garantiu.





Ivo Gomes ressaltou que a população deve fiscalizar e, se necessário, cobrar providências da Delegacia Municipal. “É muito importante que a população acompanhe a atuação da delegacia municipal e também cobre providências”, finalizou.





