Esposa de Eustáquio diz que prisão foi revogada e elogia Bolsonaro

Após o senador Magno Malta divulgar que a prisão de Oswaldo Ostáquio havia sido revogada, Sandra Terena, esposa do jornalista, confirmou a medida. Em suas redes sociais, ela elogiou o presidente Jair Bolsonaro e disse que o marido voltará ao país em breve.





A nova prisão do jornalista havia sido determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após Eustáquio participar de uma live com o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão.





– O presidente que não rouba e não deixa roubar arriscou sua popularidade para defender a liberdade de uma nação. Acabou de ser revogada a prisão de Oswaldo Eustáquio. Quando sair o HC de Zé Trovão eles voltam ao país para acompanhar a liberdade dos demais presos políticos – escreveu.

Fonte: Pleno News