Ex-aliado, Ciro "massacra" o PT: “Virou organização criminosa”

Ex-aliado do Partido dos Trabalhadores (PT), Ciro Gomes segue disparando críticas à sigla. Durante participação no programa Em Ponto, da rádio 98 FM Natal, o ex-governador do Ceará disse que o PT “que a Gleisi Hoffman representa”, se transformou em uma “organização criminosa.





Ciro iniciou o assunto falando sobre a prisão dos tesoureiros do partido.





– Todos os tesoureiros do PT foram presos. Todos. O Palocci não é um efeito colateral, não foi uma aliança que o Lula fez. O Palocci é fundador do PT. Ele fez uma delação premiada der fazer corar um frade de pedra (…) Ele diz que levava R$ 30 mil em saco de dinheiro físico para o Lula – ressaltou.





O ex-governador então disse que o PT foi uma sigla muito importante para o país, mas que acabou se corrompendo “feio”.





– Eu não falo isso com nenhum prazer, me dói muito, porque o PT foi um partido muito importante para organizar o povo brasileiro. O problema é que eles se corromperam feio – apontou.





Ciro também disparou críticas contra a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT.





– O PT, o lulopetismo, essa Gleisi, que é uma puxa-saco desqualificada, eles perderam a compostura e acham que nós todos somos idiotas. Eles acham que todos nós somos imbecis e que o São Lula pode fazer o que quiser e acontecer e que nós temos que engolir. Para mim, chega – apontou.

FONTE: PLENO NEWS