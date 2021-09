Ex-PM de Minas ameaça Moraes: “Terça-feira vamos te matar”

Um ex-policial militar de Minas Gerais publicou nas redes sociais ameaças diretas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e à sua família. Cássio Rodrigues Costa Souza chegou a apagar post, mas a publicação já estava circulando nas redes.





No Twitter, Cássio afirmava que o assassinato do ministro ocorreria nesta terça-feira, dia 7 de setembro, data em que estão previstas grandes manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro e contra ministros do STF, sobretudo Moraes e Luís Roberto Barroso.





– Morra, careca filho da p***. Terça-feira vamos te matar e toda a sua família, seu vagabundo, advogadinho de m**** do PCC. Sou policial militar e nós militares te eliminaremos – escreveu o ex-PM.

Após a repercussão, a conta de Cássio foi suspensa do Twitter por “violar as regras” da rede.





De acordo com apuração do site Metrópoles, o nome de Cássio Rodrigues Costa Souza consta no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais publicado no dia 24 de julho de 2018. O militar faz parte da lista de policiais reformados por incapacidade física definitiva. Ele trabalhava no 31º Batalhão de Polícia Militar, na cidade de Conselheiro Lafaiete.





– O Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG) resolve reformar, na Corporação, o Cabo QPPM Cássio Rodrigues Costa Souza […], por ter sido considerado incapaz definitiva e plenamente para todos os serviços de natureza policial militar e atividades inerentes ao cargo ou função, por apresentar moléstia não profissional, não decorrente de acidente de serviço, não alienante e não invalidante no estágio em que se encontra, podendo exercer atividades na vida civil – informa o documento. (Pleno News)