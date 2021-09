Sede do Tribunal de Justiça do Ceará é tomada por incêndio

Na manhã desta segunda-feira (6), a sede do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), localizada no bairro Cambeba, Fortaleza, foi tomada por um incêndio de grandes proporções. Ninguém ficou ferido, mas os bombeiros ainda estão mobilizados para apagar o fogo.





As chamas começaram por volta das 4h, quando apenas os profissionais da área de segurança estavam no local. Eles perceberam o início do incêndio e acionaram os bombeiros. Quando o fogo começou a aumentar, os seguranças deixaram o local. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.





O fogo da parte externa do prédio foi controlado por volta das 9:50 pelos 60 homens do Corpo de Bombeiros que combatem as chamas no local. No momento da publicação desta matéria, os bombeiros tentam controlar as chamas para impedir que mais prédios sejam afetados.





A sede do TJ-CE é um dos prédios do centro administrativo do Cambeba, que abriga diversas secretarias estaduais e órgãos públicos. O coronel Ronaldo Araújo, do Corpo de Bombeiros, disse ao G1 que a presença de papel, madeira e móveis inflamáveis facilitou que o incêndio tomasse grandes proporções. As chamas também atingiram prédios vizinhos.





De todo o centro administrativo, apenas os servidores que trabalham na Secretaria da Educação e no Ministério Público, cujos edifícios ficam afastados do Tribunal de Justiça, puderam trabalhar normalmente.





A Defesa Civil foi chamada para avaliar se a estrutura do prédio foi comprometida pelo fogo e se há risco de desabamento. Entretanto, o coronel Araújo também disse que a parte estrutural do local que armazena papel é bem reduzida e os registros ficam em outro setor que não teve problema com o incêndio. A expectativa do governo estadual é que o expediente seja retomado às 13h30, caso o incêndio seja apagado a tempo.





