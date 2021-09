Gás de cozinha sofre aumento após reajuste de distribuidoras

Consumidores brasileiros terão que pagar mais ao comprar botijões de gás a partir desta quarta-feira (1º). A medida ocorre porque as distribuidoras reajustaram o valor do botijão, que passará a custar 7% mais caro.





A informação foi dada pelo presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de GLP (Asmirg), Alexandre Borjaili, ao jornal O Estado de S. Paulo. No total, o preço médio subiu R$ 5,80 e tem por objetivo recompor perdas devido à inflação.





Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), apontaram que o preço médio do botijão de GLP de 13 kg estava em R$ 93,65 entre 22 e 28 de agosto. Algumas localidades, no entanto, vendiam o produto a R$ 130.





O anúncio do reajuste foi feito na semana passada.