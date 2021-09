Bolsonaro: “Quem quer a paz se prepare para a guerra”

O presidente Jair Bolsonaro disse, em evento organizado pelo Ministério da defesa nesta quarta-feira (1º), no Rio de Janeiro, que “quem quer paz” deve se preparar para a guerra.





No local, ocorria uma homenagem a atletas militares que participaram das Olimpíadas de Tóquio. Bolsonaro decidiu dar uma medalha “pessoal” ao boxeador Herbert da Conceição, sargento da Marinha que ganhou o ouro após vencer o ucraniano Oleksandr Khyzniak por nocaute. Ao dirigir-se ao atleta, o presidente disse que, “com flores, não se ganha a guerra”.





– Enfia a p******, guerreiro. É isso aí! Com flores, não se ganha a guerra não, pessoal. Quando se fala em armamento, quem quer a paz se prepare para a guerra – declarou.





O presidente disse que, por ser uma medalha “pessoal”, não poderia ser mostrada a ninguém e que ele não poderia dar a todos os atletas, porque “foi uma tiragem bastante reduzida”.





Como publicou o Pleno.News na terça-feira (31), Bolsonaro apresentou a apoiadores uma medalha com sua imagem gravada nela e as palavras “imorrível”, “imbrochável” e “incomível”. Também estava gravada no objeto a expressão “clube Bolsonaro”.





No evento, junto com o presidente, estavam também os ministros Walter Souza Braga Netto (Defesa), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência) e João Roma (Cidadania). (PLENO NEWS)