POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL CUMPRE MANDADO CONTRA SUSPEITO DE PARTICIPAÇÃO A ROUBO EM LOJA DE CONSTRUÇÃO

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu, na terça-feira (31), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 25 anos, no bairro Palhano, em Sobral, Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Ele é investigado por participação em um roubo ocorrido em 15 de julho de 2021, em uma loja de materiais para construção.





Francisco João de Mendonça Filho, conhecido como “João Beição”, com antecedentes por homicídio doloso, tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa, roubo, danos, corrupção de menores, ameaça e desacato, invadiu o estabelecimento comercial, rendeu as pessoas que estavam no local e fugiu com os bens das vítimas.





O homem foi encaminhado à Delegacia Municipal de Sobral, onde foram realizados os procedimentos. A unidade policial dará continuidade às apurações com o objetivo de identificar se há a participação de outras pessoas.