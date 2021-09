Grupo faz arrastão em aeroporto e rouba avião de Almir Sater

Na madrugada nesta segunda-feira (6), um grupo fortemente armado roubou três aeronaves do aeroclube de Aquidauana (MS). Um dos aviões pertence ao cantor Almir Sater, segundo informou a polícia.





A aeronave do artista é do tipo Sky Lane, matrícula PTDST. As outras são uma bonanza v35b, matrícula PTING, e Sky Lane, matrícula PTKDI.





O delegado Jackson Frederico Vale, da Primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, disse que o grupo era formado por cerca de 15 homens. Os criminosos fizeram três funcionários reféns. Uma das vítimas foi obrigada pelos criminosos a abastecer as aeronaves para a fuga. As informações são da CNN Brasil.





Parte dos suspeitos falavam espanhol, de acordo com relatos das vítimas.





O caso está sendo investigado como roubo majorado por restrição da liberdade das vítimas, conforme explicou o delegado Jackson Vale.





Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) comunicou que o Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), em Brasília (DF), foi notificado para monitorar o tráfego de aeronaves suspeitas, além de vigilância intensiva do controle de tráfego aéreo aos Centros de Operações Militares (COpM) da Aeronáutica.





