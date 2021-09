Na noite desta segunda-feira (6), o senador Flavio Bolsonaro exibiu, em suas redes sociais, a chegada de manifestantes em Brasília para os atos de 7 de setembro. O Dia da Independência será marcado manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro e do governo.





Nas imagens, é possível ver diversos carros com a bandeira do Brasil e pessoas utilizando as cores verde e amarelo.