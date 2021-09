HOMEM É EXECUTADO A TIROS EM SÃO BENEDITO/CE

Um homem foi executado a tiros na noite deste sábado (18), no bairro ABC em São Benedito. De acordo com informações o homem trafegava em uma motocicleta quando foi abordado por dois indivíduos que realizaram vários disparos e depois fugiram. A vítima identificado como Flávio Cidio de Sousa, tinha 48 anos e possuía antecedente por roubo.





Equipes do Destacamento local e RAIO estão realizando diligências no intuito de capturar os envolvidos no homicídio.





A Polícia Civil instaurou um procedimento policial para investigar a autoria e a motivação do crime.





Com informações do portal Ibiapaba 24 horas