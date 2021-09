Suspeito de emitir ordens para grupo criminoso em Caucaia é preso pela Polícia Civil

Durante uma operação de combate às organizações criminosas em Caucaia, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu um homem investigado sob a suspeita de ser o chefe de um grupo criminoso autor de homicídios e de tráfico de drogas, no bairro Guajiru, no município que integra a Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) do Ceará. Valclecy do Nascimento da Silva (26) tinha como função, na estrutura criminal, emitir ordens para os demais membros do grupo atuantes no mesmo bairro. O suspeito foi preso no fim da tarde dessa sexta-feira (17), Além da prisão, foram apreendidas drogas, celulares, motocicleta, um colar de ouro e um anel de ouro.





Durante as diligências na cidade, os policiais civis foram informados acerca da localização do homem, que é conhecido por “Jatobá”. Rapidamente, os profissionais de segurança iniciaram as diligências até o bairro Guajiru, visando localizá-lo. Valclecy foi encontrado numa residência, onde os policiais foram autorizados a efetuar buscas por materiais ilícitos. No quintal da casa, foram encontrados dois tabletes de maconha, pesando 361 gramas.





“Jatobá” já possui antecedentes por roubo majorado, uso de documentação falsa, adulteração de veículo, dirigir veículo sem documentação causando perigo de dano, e posse de droga para consumo pessoal. Ele foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Caucaia da PC-CE. Lá, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A PC-CE continua investigando o envolvimento do homem na organização criminosa na região.