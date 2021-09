Idosa de 71 anos é presa com dois quilos de cocaína em aeroporto

Na tarde desta terça-feira, a Polícia Federal (PF) prendeu uma idosa de 71 anos com 2,5 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A droga estava escondida na mala que a mulher portava.





A suspeita partiu de funcionários do aeroporto após a bagagem da idosa passar pela esteira do raio-x. Eles acionaram a PF, que localizou a mulher e a conduziu à sede policial para realizar a revista de seus pertences. Durante o procedimento, foram encontrados dois pacotes com cocaína em um fundo falso de uma mala.





A mulher negou ter conhecimento de que estava transportando drogas e disse que a mala foi entregue por uma pessoa desconhecida, dizendo que alguém a procuraria quando ela chegasse a Paris, na França, destino final de sua viagem.





A idosa também afirmou que não receberia nada pelo transporte da mala, mas foi presa da mesma forma e responderá por tráfico internacional de drogas.





(Pleno News)