Na noite desta quarta-feira (29), uma motocicleta foi furtada do estacionamento do Atacadão, no bairro Sinhá Sabóia.

O veículo furtado foi uma Yamaha XTZ 125 de cor preta e placa HWQ-3813.





Em tempo

Quem souber informações que possam levar ao paradeiro da moto, entrar em contato com (88) 99294.9366 ou com o telefone da Polícia (190). O sigilo e o anonimato são garantidos.