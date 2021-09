Idoso morre após ser mordido por morcego enquanto dormia

Um idoso de Illinois, nos Estados Unidos, morreu após ser mordido no pescoço por um morcego enquanto dormia. Segundo informações do Departamento de Saúde Pública de Illinois (IDPH), o animal testou positivo para raiva, mas o homem de 80 anos se recusou a passar por tratamento.





Segundo o jornal The Mirror, o norte-americano estava em sua casa, no condado de Lake County, quando acordou no meio da madrugada, em agosto, com o animal em seu pescoço. O morcego foi capturado, e o diagnóstico para a doença, confirmado.





O homem, porém, negou-se a ser submetido a exames e tratamento. Posteriormente, ele passou a apresentar sintomas como dores no pescoço, dor de cabeça, dificuldade para falar, descontrole nos braços e dormência nos dedos. O homem foi a óbito um mês após a mordida, também diagnosticado com raiva.





Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA informou que todas as pessoas que tiveram contato com o idoso passaram por avaliação médica e receberam tratamento preventivo.





