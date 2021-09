INCLUSÃO SE FAZ COM AÇÃO: Governo do Estado reconhece o UNINTA como empresa que mais contratou PCDs em 2020

Nos últimos anos a inclusão social tem sido pauta de muita discussão, embora, na prática, ainda seja pouco o esforço feito para abandonar os preconceitos. As leis para inserir pessoas com deficiência (PCD) no mercado de trabalho existem há mais de 30 anos, mas muitas encontram dificuldades na hora da contratação. Em contramão aos fatos, o Centro Universitário Inta (UNINTA), frente a centenas de outras empresas, se destaca como a que mais contratou PCDs em 2020, na Região Norte do Estado do Ceará.





O gigantesco diferencial, reconhecido pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), dará ao UNINTA o Troféu Empresa Completa, Empresa que Inclui (11º Edição), por ir além e se mobilizar para que a inclusão passe de uma palavra e se torne uma atitude. A premiação, que é conferida pelo Governo do Estado do Ceará, acontecerá no próximo dia 21, dentro da programação do evento realizado entre os dias 20 a 23, em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, anualmente comemorado em 21 de setembro.





O Chanceler e fundador do UNINTA, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior, mesmo no pico da pandemia da Covid-19, continuou adotando políticas de valorização do colaborador dentro e fora da instituição. Isso fica evidenciado não só pelos números de contratações de PCDs, mas também pela estrutura oferecida nas instalações da empresa, que possuem acessos com rampas e piso tátil que facilitam a locomoção.





Ser uma instituição socialmente responsável, que atua com base em princípios éticos e humanísticos, são as principais características do UNINTA. Ainda em 2020 recebeu, pela 6° vez consecutiva o “Selo de Instituição Socialmente Responsável”, certificado pela 16° Campanha de Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, que é realizada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).









A Premiação Empresa Completa, Empresa que Inclui





Em sua 11° edição, é concedida pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e conferida pelo Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) e do Sistema Nacional de Emprego (SINE-CE) às empresas que mais inseriram profissionais desse segmento laboral.