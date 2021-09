Justiça solta suspeitos de tráfico e manda CGD apurar conduta de PMs

A 2ª Vara da Comarca de Juazeiro de Norte mandou a Controladoria Geral de Disciplina (CGD) apurar a conduta de policiais militares que realizaram a apreensão de um quilo de maconha por considerar a abordagem policial sem suspeita fundamentada. A decisão é dessa segunda-feira, 20. Os suspeitos de tráfico de drogas foram soltos.





Cícero Wedson Ferreira Pereira e Marcílio Pereira da Silva foram presos em flagrante no dia 16 de setembro pelo crime de tráfico de drogas. O Ministério Público do Ceará (MPCE) manifestou-se pelo envio de ofício à CGD para apurar a violência da abordagem alegada por um do presos.





Já na decisão judicial, afirma-se que a abordagem policial começou por suspeita dos agentes de segurança devido à existência de uma familiar de traficante dentro do carro abordado.





A Justiça considerou a busca ilegal por não ter a 'fundada suspeita', ou seja, o conjunto de critérios subjetivos e objetivos que devem ser analisados para a busca. O fato de a mulher ser familiar de um criminoso não seria motivo para abordar o carro. Por isso, a prisão dos dois foi relaxada, e ambos foram colocados em liberdade. Ao todo, havia sido apreendido um quilo de maconha, 50 gramas de crack e 25 gramas de cocaína.





O nome dos policiais não foi citado no documento.





Com informações do portal O Povo

Foto: google imagens