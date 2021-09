Lula venceria as eleições no primeiro turno, diz pesquisa divulgada pela Globo

Pesquisa do Instituto IPEC, divulgada nesta quarta (22) mostra que o ex-presidente Lula segue na liderança da corrida presencial por 2022. Os dados foram divulgados pelo Jornal Nacional, da Globo.





O primeiro cenário estimulado com 10 candidatos mostra Lula com 45% das intenções de votos. Em votos válidos, o petista está com 52,9%. Bolsonaro fica na segunda colocação com 22% e Ciro vem na sequência com 6%. Sergio Moro está muito longe do primeiro colocado, alcançando apenas 5%.





Cogitado para ser vice de Ciro Gomes, Datena foi citado por 3% dos entrevistados. Após prometer fazer uma campanha antipetista, Doria conquistou 2% da preferência. Mandetta e Pacheco possuem 1% cada, enquanto Simone Tebet e Alessandro Vieira não chegaram nem em 1%. Branco e nulo alcançou 9%.





O levantamento que foi realizado no dia 21 de setembro. Confirma o que outras pesquisas vêm apontando nas últimas semanas. O instituto é o antigo Ibope.





No segundo cenário, Lula aparece com 48% das intenções de votos. Bolsonaro conquistou 23% da preferência dos entrevistados. Ciro Gomes se manteve em terceiro, agora com 8%. Doria e Mandetta alcançaram só 3% cada.









Outra pesquisa coloca Lula em primeiro





O petista em primeiro não é novidade. Fortalecido em um eleitorado nordestino, com 16 a 24 anos e renda de até dois salários mínimos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa das eleições presidenciais de 2022, faltando pouco mais de um ano para o pleito. Segundo a primeira pesquisa de abrangência nacional do instituto DataTempo, cujos resultados começam a ser revelados na segunda (20).





Segundo os dados, o ex-presidente tem uma vantagem de 14 pontos percentuais sobre o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), na pesquisa estimulada, aquela na qual os nomes dos candidatos são apresentados. Além disso, Lula venceria hoje todos os adversários colocados em simulações de segundo turno, enquanto Bolsonaro perderia de todos eles.





(Diário do Centro do Mundo)