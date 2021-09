Leilão da Receita Federal tem Iphone 11 por R$ 2,5 mil e carro a partir de R$ 10 mil

A Receita Federal realiza neste mês mais um leilão online. Neste edital, são 40 lotes da 3ª Região Fiscal com Iphone 11 por R$ 2,5 mil, carro a partir de R$ 10 mil e barras de ouro por preço mínimo de R$ 280 mil.





O arremate será realizado no dia 22 de setembro e os interessados em adquirir algum produto podem inscrever suas propostas a partir desta segunda-feira (13) até o próximo dia 21. Clique aqui para ver a lista completa com 40 lotes e o edital.









VEJA PRODUTOS DISPONÍVEIS:





-Iphone 11 64GB: a partir de R$ 2,5 mil

-Iphone 11 128 GB: a partir de R$ 2,5 mil

-Iphone 12 64BG: a partir de R$ 3 mil

-Barras de ouro: a partir de R$ 280 mil

-10 Redmi Note 9S 128 GB + 15 adapter power USB-c Apple: a partir de R$ 6 mil

-Fiat Palio Week ano 2005: a partir de R$ 10 mil

-Honda Fit ano 2015/2014: a partir de R$ 28 mil









QUEM PODE PARTICIPAR?





A pessoa física maior de 18 anos precisa ter CPF válido e certificado digital e-CAC da Receita Federal para ter como dar os lances. Já quem for pessoa jurídica precisa ter um CNPJ válido e estar em dia com a Receita Federal, bem como o certificado digital.





Pessoas físicas não podem revender os produtos conquistados no leilão. Enquanto que as pessoas jurídicas poderão adquirir os produtos para uso pessoal, “industrialização ou comércio”.





Os produtos podem ser examinados antes do envio das propostas. Veja abaixo os locais:





-Lotes 01 a 12 – Depósito da Inspetoria do Aeroporto Internacional Pinto Martins (Avenida Senador Carlos Jereissati, 3000 Terminal de Carga Internacional - TECA - Serrinha)

-Lotes 13 a 28 - Depósito da Alfândega de Fortaleza (Av. Vicente de Castro, 6971, Mucuripe)

-Lotes 29 a 33 – CEARÁ PORTOS – Porto do Pecém/CE (Esplanada do Pecém, s/n° - Distrito do Pecém São Gonçalo do Amarante)

-Lote 34 a 36 - Delegacia da Receita Federal em Juazeiro do Norte (Rua José Andrade de Lavor, 2001, Santa Tereza)

-Lote 37 – Delegacia da Receita Federal do Brasil em Teresina/PI

-Lotes 38 a 40 – Inspetoria da Receita Federal de São Luís/MA





COMO DAR UM LANCE?





Os interessados em participar do Leilão Eletrônico deverão acessar o Portal (e-CAC) pelo site da Receita, mediante a utilização de Certificado Digital válido, e escolher a opção de serviço "Participar de Leilão Eletrônico da Receita Federal".





Fique atento, pois, caso você faça uma proposta e arremate um produto, terá de adquirir ou estará sujeito a sanções.





(Diário do Nordeste)