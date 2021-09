SOLIDARIEDADE: Jovem de Santa Quitéria sofre acidente durante trabalho e fica paraplégico; família pede ajuda para arcar com despesas

Para muitas pessoas, acordar, tomar café da manhã e ir trabalhar é algo bem comum, uma atividade diária. A rotina de trabalho também era algo que fazia parte da vida de Leonardo Sousa Oliveira, de 31 anos, morador do distrito de Saco do Belém, entretanto, o jovem teve sua rotina e sua vida transformada após sofrer um acidente enquanto trabalhava.





No dia 18 de janeiro desde ano, Leonardo estava trabalhando quando uma árvore caiu por cima dele. O jovem estava manuseando um motosserra, quando começou a ventar fortemente e o árvore da espécie Agaroba, produtora de vagens, lhe atingiu.





Por conta do acidente Leonardo, passou por uma cirurgia na região da coluna, para reparo das lesões, entretanto devido a gravidade do ferimento ele ficou paraplégico. Atualmente, Leonardo faz fisioterapia em Santa Quitéria, mas precisa viajar algumas vezes para Fortaleza para um de seus tratamentos.





Desde o acidente a família vem realizado algumas ações, como rifas, para arrecadação de dinheiro para as despesas nas viagens, para alimentação e cuidados de Leonardo. Segundo Tatiana Alves, esposa de Leonardo, um processo para aposentadoria do jovem foi aberto no INSS, mas após a primeira perícia o pedido foi negado.





Leonardo era o provedor da família, mas por conta da sua impossibilidade de trabalhar, a família atualmente vive através de doações de amigos e familiares, e das ações para arrecadação de fundos. Segundo Tatiana, a realidade de Leonardo nos últimos meses vem sendo árdua. “Tá sendo muito difícil. Pra ele que era acostumado a trabalhar, fazer as coisas com as próprias mãos e agora ter que depender dos outros, é muito difícil, disse.





A família está organizando um bingo para arrecadação de dinheiro para as despesas de Leonardo. O bingo acontecerá no dia 26 de setembro, às 19h, no distrito de Saco do Belém. Serão três premiações para os ganhadores em três modalidades diferentes.





Para ajudar Leonardo, a família está disponibilizando uma conta para arrecadação de dinheiro:





Leonardo Sousa Oliveira

Agência: 4484

Operação: 013

Conta: 00009538-4





Fonte: Portal A Voz de Sta. Quitéria