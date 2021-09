Mulher é presa por suspeita de estelionato contra aposentados em Viçosa do Ceará

Uma mulher foi presa, na última quinta-feira, 9, por suspeita de praticar crime de estelionatário. A ação ocorreu em Viçosa, município da região da Ibiapaba, a 360,5 km de Fortaleza.





De acordo com as investigações, Antônia Sandra Carvalho de Sousa, de 36 anos, fazia empréstimos bancários consignados utilizando os cartões de aposentados e pensionistas do município sem a autorização deles, ficando com todo o dinheiro.





Ainda conforme a polícia, a mulher tinha um estabelecimento comercial em Viçosa, onde os idosos da zona rural costumavam lanchar quando iam resolver pendências bancárias na cidade. Ela então se oferecia para realizar os saques, aproveitando o momento para solicitar empréstimos bancários em nome das vítimas.





A suspeita segue à disposição da Justiça.





Com informações do portal O Povo

