WTC: Página de Bíblia achada em escombros destaca perdão

Em 2002, um bombeiro encontrou o que restou de uma Bíblia, nos escombros do World Trade Center, em Nova Iorque, EUA. O livro sagrado estava fundido em um pedaço de aço, nos restos da torre sul.





O bombeiro mostrou sua descoberta ao fotógrafo Joel Meyerowitz.





– Esta Bíblia triturada, queimada e coberta de entulho chegou até mim das mãos amorosas de um bombeiro que sabia que eu era o detentor do recorde no marco zero – relatou Meyerowitz, de acordo com o The New York Times.





Joel ficou impressionado quando reparou em um versículo da página exposta. Era o texto bíblico de Mateus 5:38-39, que diz “Ouvistes que foi dito: Olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo que não resistais ao mal; mas quem quer que te fira na face direita, vire para ele a outra também”.





– Meu espanto ao ver a página em que a Bíblia estava aberta me fez perceber que a mensagem da Bíblia sobrevive ao longo do tempo. E em todas as épocas, interpretamos seus ensinamentos de maneira renovada, conforme a ocasião exige. Nossa natureza carnal nos exorta a retribuir o mal pelo mal, mas Deus nos chama a prosseguir em perdão e amor, deixando vingança para ele – disse o fotógrafo.





Os restos da Bíblia estão no Museu do Memorial do 11 de setembro.





ATAQUES

No dia 11 de setembro de 2001, o grupo terrorista Al Qaeda sequestrou quatro aeronaves comerciais nos Estados Unidos. Dois aviões colidiram com as Torres Gêmeas no World Trade Center, causando um grande número de mortes.





O terceiro avião atingiu uma das paredes do Pentágono, na Virgínia, e quarto caiu em campo aberto quando terroristas tentavam conduzi-lo contra a Casa Branca, em Washington DC.





O local que abrigava as Torres Gêmeas foi rebatizado como Ground Zero (Marco Zero). (Pleno News)