O QUE É PRIORIDADE NA GESTÃO MUNICIPAL DE SOBRAL??

Enquanto a Prefeitura de Sobral gasta "rios" de dinheiro com a obra desnecessária da avenida Senador Fernandes Távora, a praça do Centro de Convenções clama por melhorias.

É inadmissível um local onde funciona uma secretaria esteja literalmente entregue "às baratas", pois o que se vê ao longo da praça são bancos e lixeiras quebrados, além do piso em alguns locais solto, há também as caixas de energia que estão deterioradas pela ação do tempo.





Por onde anda a Prefeitura de Sobral/Secretaria do Desenvolvimento Económico que ao longo de 5 anos da atual gestão ainda não se atentou para estes problemas?

(Zé Donato)