Vídeo: mulher invade casa para furtar, separa objetos, mas dorme na cama da vítima no Piauí

Uma mulher invadiu uma casa, separou objetos, mas acabou dormindo na cama da proprietária durante um furto na cidade de Piripiri, no Norte do Piauí. O fato ocorreu no residencial Petecas. As informações são do Piripiri Repórter.





A mulher invadiu a casa usando uma grade de uma cama para subir no telhado. Ela destelhou e afastou o forro de PVC. A proprietária não estava na casa.





A cena flagrada pela manhã foi um balde com pertences da cozinha, uma sacola com lençóis, o botijão desinstalado, uma bagunça por toda a casa e a mulher deitada na cama, com o ventilador ligado.





A Polícia Militar foi acionada. Questionada sobre os objetos separados, a mulher disse que a dona da casa lhe deu tudo aquilo, o que foi desmentido naquele momento.