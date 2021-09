Operação Domus realiza segunda ofensiva no Residencial Nova Caiçara em um mês

O Residencial Nova Caiçara, na cidade de Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Ceará, recebe ao longo da quinta-feira (30), a 15ª edição da Operação Domus, sendo a segunda no conjunto habitacional em menos de um mês. Além das Forças de Segurança do Estado, agentes municipais apoiam os trabalhos conduzidos pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS/CE).





A operação tem por finalidade detectar possíveis ameaças recebidas por moradores, além de crimes como furto de energia, pessoas com mandado de prisão em aberto e outras situações encontradas durante a ofensiva, como construções irregulares em áreas comuns dos moradores. As ações também visam reforçar saturações preventivas e fiscalização de indivíduos monitorados por tornozeleiras eletrônicas.