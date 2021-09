Deputado Moses Rodrigues realiza visita em Mucambo nesta quarta-feira, 29

Nesta quarta-feira (29), o Deputado Federal Moses Rodrigues esteve o município de Mucambo, na zona Norte do Ceará. No município, o parlamentar sobralense foi recebido no Centro Administrativo pelo Prefeito Francisco das Chagas, o Canarinho.

Na cidade de Mucambo Moses Rodrigues visitou as instalações do Hospital Municipal Carlos Jereissati e a Escola Professora Maria Vânia Farias Linhares. De lá o parlamentar participou de um almoço com a presença do vice-prefeito Dr. Tarcísio, dos secretários Carlos Gomes (Educação), Benedito de Paulo (Agricultura), Cléver Aguiar (Planejamento), Maria de Fátima Parente (Finanças), Sabrina Frota (Saúde), Joana Silva (Ação Social), Cleiton Costa (Infraestrutura), José Osmar (Administração), Amauri Ribeiro (Esportes), Arnóbio Teles (Cultura). Além dos Vereadores Elton do Poço Verde, Rogério Santana, Hamilton Azevedo, Irmão Lindomar, Wellington Paulino e José Maria Ribeiro, e do ex-vereador Leu do Domingo Moco.





Após sair do município, Moses Rodrigues retornou a Sobral na companhia da Secretária de Ação Social, Joana Silva para uma visita às instalações da Clínica de Odontologia do Centro Universitário Inta – UNINTA. Na unidade, o parlamentar foi recebido pela Pró-Reitora de Extensão e Responsabilidade Social, Regina Aguiar, pela Diretora de Estágios, Lourdes Claudênia, pelo Coordenador de Odontologia, Arry Rocha, e pela Gestora da Clínica Odontológica, Larissa Magalhães.