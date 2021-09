Padre rouba R$ 617 mil de igreja e gasta com festas gay e drogas

A polícia italiana determinou a prisão domiciliar do padre italiano Francesco Spagnesi, de 40 anos, suspeito de roubar mais de 85 mil libras esterlinas (cerca de R$ 617,7 mil) de ofertas à igreja que liderava em Florença. O dinheiro teria sido usado para custear festas de sexo com homossexuais, movidas a diversas drogas, na casa do pároco.





Segundo informações do jornal The Times, as investigações começaram após as autoridades descobrirem que um colega de apartamento do padre importou um litro de ecstasy líquido da Holanda. Ao realizarem buscas na casa, foram encontradas garrafas de alumínio adaptadas como cachimbos de crack.





Além disso, o contador da paróquia liderada por Spagnesi, notou um desfalque de dinheiro nos cofres da igreja. O contador bloqueou o acesso ao local do dinheiro, mas, para a polícia, Spagnesi continuou adquirindo dinheiro a partir das ofertas dadas pelos fiéis durante as missas.





O clérico também teria solicitado fundos dos membros mais ricos da igreja, alegando que o valor seria transferido para famílias com menos recursos.





Durante seu interrogatório, o padre afirmou que o montante desviado havia sido usado para auxiliar pessoas de baixa renda, mas posteriormente reconheceu que tem dependência de drogas.





Segundo seu advogado, ele confessou que roubou o valor e que fornecia drogas nas orgias realizadas em sua casa. A polícia ouve ainda centenas de pessoas que teriam participado das festas.





(Pleno News)