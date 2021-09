STF proíbe ida de missionários a terras indígenas a pedido do PT

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso proibiu nesta quinta-feira (23) que missionários religiosos entrem em terras de povos indígenas isolados durante a pandemia da Covid-19. A decisão do magistrado atende parcialmente a um pedido feito pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib).





A entrada de terceiros nessas áreas já estava vedada desde o ano passado, mas o ministro deferiu o pedido para explicitar a proibição das missões religiosas.





– Defiro parcialmente a cautelar para explicitar o impedimento de ingressos de missões religiosas em terras indígenas de povos isolados, com base em seu direito à vida e à saúde, conforme decisão já proferida na ADPF 709 – declarou Barroso em sua decisão.





O ministro assinalou que a determinação vale apenas para novas missões que não estão presentes nesses locais. Os missionários que já estiverem presentes nas tribos poderão permanecer.





– A urgência manifestada pelos requerentes, em sede cautelar, tem estrita relação com o risco de contágio e, nesse sentido, parece se relacionar mais imediatamente com o ingresso de novas missões religiosas, e não com a sua permanência, uma vez que, se elas já se encontravam em tais áreas, já tiveram contato com indígenas, e o dano que poderia ter ocorrido, ao que tudo indica, não se consumou – disse Barroso. (Pleno News)