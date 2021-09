SINISTRO NA BR 222: CARRETA PERDE FREIOS E CAI DENTRO DO AÇUDE FORQUILHA

Um acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (24) no km 209 da BR-222, sobre a parede do Açude de Forquilha. O sinistro envolveu uma carreta que transportava cimento e seguia sentido à Fortaleza, após sair do município de Sobral.





Na curva, no início da parede do Açude, o condutor perdeu o controle da direção da carreta e o veículo colidiu contra uma barra de proteção, rompendo-a, e caiu nas águas do reservatório.





Segundo informações, o motorista ficou ileso e conseguiu sair do interior da cabine da carreta, que ficou parcialmente submersa. Conforme o relato do motorista, antes de uma curva, no início da parede, o veículo teve uma pane nos freios e resultou na queda da carreta nas águas do Açude.





A Polícia Rodoviária Federal esteve no local fazendo o levantamento da ocorrência. A empresa responsável pela carreta providenciará a remoção do veículo do interior do reservatório.





Fonte: Maikon Rios