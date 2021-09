PANDEMIA DE ROUBOS DE MOTOCICLETAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL!

Segundo dados do repórter Gegê Romão (Rádio Paraíso FM), Sobral já teria registrado pelo menos 214 roubos de motos, no período compreendido entre MAIO A SETEMBRO. Segundo a reportagem, a maioria dos assaltos foram praticados com armas de fogo.





Maio – 20 motos tomadas de assalto;





Junho – 53 motos tomadas de assalto;





Julho – 64 motos tomadas de assalto;





Agosto – 54 motos tomadas de assalto;





Setembro (até 22/09) – 23 motos foram levadas pela bandidagem que operam em Sobral.





Destas 214 motos levadas de assalto neste período citado acima, pouco mais de 15% foram resgatadas e entregue aos proprietários.





Infelizmente, ainda não se sabe onde são levadas tantas MOTOS tomadas de assalto em Sobral, principalmente quem está lucrando com esse crime. O que se sabe é que muitas motos são “depenadas” e tem suas peças supostamente vendidas em algum estabelecimento comercial.





Agradecer ao trabalho do grande repórter Gegê Romão, que tem trabalhado de forma incansável para nos dar essas informações de forma precisa.





Fonte: Sobral Agora