POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL (DDM) PRENDE HOMEM ACUSADO DE ESTUPRO

Policiais civis lotados na Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral (DDM), cumpriram mais um mandado de prisão contra um indivíduo acusado de ter estuprado duas crianças em 2011. O mandado é de sentença definitiva, onde o acusado recebeu uma pena de 39 anos de prisão em regime fechado.





Os policiais civis em posse do mandado começaram as investigações com fito de localizar e prender o acusado, onde na manhã do dia 22 de julho conseguiram identificar o local que possivelmente o acusado estaria trabalhando e lá chegando foi confirmado e dado voz de prisão, sendo conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher para os procedimentos cabíveis e logo após encaminhado para a Penitenciária Industrial Regional de Sobral (PIRS) para o cumprimento da pena.