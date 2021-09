Ciro diz que “roubalheira” no governo PT é “responsabilidade do Lula”

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) disse em entrevista ao jornalista Ricardo Perrone, nesta sexta-feira (10), que a culpa da “roubalheira” durante os anos em que o Brasil foi governado pelo PT é do ex-presidente Lula. “A roubalheira na época do PT era central e a responsabilidade é do Lula”, disparou.





Ainda durante a entrevista, o pedetista fez uma comparação entre o ex-presidente Lula e o atual, Jair Bolsonaro. “Sob o ponto de vista moral, os dois são iguais. A questão aqui é de humanidade. O Lula é um cara da democracia; o Bolsonaro é da ditadura. Lula é do lado humanista. Mas ele é do diálogo. O Bolsonaro é do mal, perverso”, disse.





Ciro confirma participação em manifestação





Ciro Gomes confirmou nesta semana, em publicação nas redes sociais, que vai participar da manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro, prevista para acontecer no próximo domingo (12), na Avenida Paulista, em São Paulo.





“Irei à manifestação do dia 12 na Avenida Paulista e sempre tentarei ir a outras manifestações que forem convocadas contra Bolsonaro. Seja qual for o sacrifício e risco que isso represente, há algo maior que tudo: o futuro do Brasil e da nossa democracia”, escreveu.









Lados opostos





Apesar da participação de Ciro Gomes na manifestação, um dos militantes do MBL (Movimento Brasil Livre), que é um dos organizadores do protesto, o vereador Fernando Holiday (NOVO-SP), negou qualquer tipo de aliança com o pedetista.





“Jamais me aliarei a Ciro Gomes! O Coronel racista não representa a terceira via”, afirmou.





Fonte: Portal CN7