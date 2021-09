Zé Trovão: “O início de uma nova era se instaura no Brasil”

Um dia após o fim das paralisações nacionais, o caminhoneiro Zé Trovão publicou um vídeo em que aparece elogiando as recentes atitudes do presidente Jair Bolsonaro. O ativista declarou que “o início de uma nova era se instaura no Brasil”, e conclamou os apoiadores do chefe do Executivo a confiarem nas orientações dele.





– O início de uma nova era se instaura no Brasil. Ontem o nosso presidente da República tomou a primeira atitude com relação aos novos parâmetros que o Brasil tem que tomar – assinalou, referindo-se à ação do presidente no STF para que os governos estudais coloquem uma base para o ICMS.





Para o caminhoneiro, são “pequenas atitudes” como essa que levarão o Brasil a uma mudança “grandiosa”.





– É possível mudar o Brasil? Sim, é muito possível. E como é possível mudar o Brasil? Com essas pequenas atitudes que já estão sendo tomadas pelo nosso presidente, conduzindo a nossa nação de uma maneira muito grandiosa. Então, para você que ainda se sente um pouco chateado ou para você que ainda não conseguiu entender, eu só te peço: siga as orientações que o chefe desta nação está fazendo – acrescentou.





“ATAQUES” E PEDIDO DE “DESCULPAS”





Zé Trovão queixou-se, ainda, das críticas que vem recebendo por parte de apoiadores do chefe do Planalto, mas alegou que não se sente incomodado por elas.





– Eu estou sofrendo diversos ataques nas redes sociais de pessoas que se dizem de direita, de pessoas que se dizem patriotas, e isso não me incomoda. Eu não vivo disso, eu não me preocupo com isso. O que me importa é o pensamento de cada brasileiro que sabe que eu estou aqui e continuarei lutando pelo nosso país de uma maneira democrática.





Ele também expressou um pedido de “perdão”, caso tenha passado a ideia de que sua intenção era provocar um “desequilíbrio no país”.





– Se em algum momento, uma de minhas palavras foi muito dura, que trouxe uma impressão errada, eu peço perdão. Porque nós jamais pensamos, em nenhum momento, em criar um desequilíbrio sobre o nosso país. Tudo o que nós queríamos era totalmente o contrário. Era colocar um equilíbrio sobre os poderes. E eu acredito que isso vai acontecer. Nós estamos no caminho certo e vamos vencer – afirmou.





Zé Trovão segue foragido no México, após ter mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes na última sexta-feira (3), no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos.





