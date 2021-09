POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

No final da manhã desta segunda-feira, dia 13, Policiais Civis lotados na Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral (DDM), prenderam em flagrante delito um indivíduo por ter descumprido a medida protetiva de urgência, que sua ex-companheira tinha contra o suspeito. O acusado invadiu o trabalho da vítima, ficou indagando porque ela não o queria mais, porém, a vítima começou a gritar, pedindo socorro e o indivíduo evadiu-se. A vítima muito apreensiva se deslocou até à DDM, relatou os fatos para a autoridade policial, Dra. Adriana Savi, que determinou que os policias localizassem e prendessem o acusado. O agressor foi localizado e preso no Centro de Sobral, nas proximidades da delegacia, onde recebeu voz de prisão e foi apresentado a autoridade policial para lavratura do procedimento cabível. Ainda na Delegacia, o infrator tentou fugir, mas foi detido.





O acusado foi encaminhado à PIRS (PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL REGIONAL DE SOBRAL), onde se encontra à disposição do Poder Judiciário.





(Foto ilustrativa)