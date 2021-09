PSG relaciona Messi e Neymar para estreia na Liga dos Campeões

O argentino Lionel Messi e o brasileiro Neymar foram relacionados pelo PSG (França) para o confronto com o Club Brugge (Bélgica) pela Liga dos Campeões na próxima quarta-feira (15), após ficarem fora da partida do último final de semana pelo Campeonato Francês depois de retornarem de compromissos com as seleções de seus países.





Messi e Neymar entraram em campo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo na última quinta-feira (9) e retornaram a Paris na noite seguinte. No sábado (11), o PSG derrotou o Clermont por 4 a 0 sem a presença de ambos.





O argentino Ángel Di Maria não está na relação de 22 jogadores para a estreia no torneio continental, já que o meia-atacante recebeu uma suspensão de três jogos da Uefa por pisar em Fernandinho na semifinal da Liga dos Campeões da temporada passada contra o Manchester City (Inglaterra).





A estreia do zagueiro Sergio Ramos voltou a ser adiada, já que o espanhol ainda não se recuperou de uma lesão na coxa, e o meio-campista Marco Verratti também foi descartado por culpa de uma lesão no joelho sofrida enquanto atuava com a Itália.