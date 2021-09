Policial militar é morto por engano pela Polícia Civil

O soldado da Polícia Militar da Bahia Joanilson da Silva Amorim morreu após ser baleado, na noite desta segunda-feira (13/09), em Petrolina, em Pernambuco. Joanilson era lotado, na 75°CIPM, na cidade de Juazeiro. O policial foi morto por engano por policiais civis de Pernambuco, que o confundiram com um criminoso, onde o PM não resistiu aos ferimentos. As informações são do portal Bahia Notícias.





A morte de Joanilson ocorreu próximo a residência do militar da Bahia, no bairro Jardim São Paulo. Segundo informações, o policial, que estava de folga, foi chamado por vizinhos, por volta das 18h, para ajudar na captura de suspeitos que fugiam após invadirem imóveis do bairro. Logo após, policiais civis de Pernambuco chegaram no local e confundiram o soldado, baleando ele com três tiros: na cabeça, braço e perna, segundo a Polícia Militar.





"O socorro foi dispensado pelo SAMU, atendimento no Traumas; mas pela perda de grande volume de sangue, não resistiu, vindo a óbito as 20h, da mesma data. Ressalte-se que todos os esforços foram dispensados pela equipe médica e SEVAP e Cmd do CPRN, alem do Cmd da 75CIPM e efetivo da OPM", aponta nota.