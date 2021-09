Homem é esmagado até a morte pelo próprio carro em drive-thru do Mc Donald's

Tony Eyles, de 42 anos, morreu após seu carro perder o controle e esmagá-lo contra a parede de um drive-thru do Mc Donalds, em Vancouver, no Canadá. A polícia local analisa as imagens da câmera de segurança do restaurante para investigar o caso, que ocorreu no sábado (11/09). As informações são do iG.





O canadense, que deixa a esposa e dois filhos, havia feito o pagamento de seu pedido e voltava para o carro, quando o automóvel avançou involuntariamente e provocou o acidente. Eyles ficou preso entre a porta do carro e a parede do restaurante. Ele foi socorrido, mas morreu ainda no local.





Em entrevista ao jornal canadense Global News, o cunhado de Eyles, Neal Pender, disse que a família está muito abalada.





"Minha irmã está arrasada. Eles eram melhores amigos e tinham um casamento incrível. Eram melhores amigos", lamentou.





Um fundo de doação foi lançado para ajudar a família da vítima. Ainda no dia do acidente, cerca de R$ 435 mil já havia sido arrecadado.