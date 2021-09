Polícias Civil e Militar capturam oito suspeitos em operação conjunta em São Benedito

Um trabalho realizado pelas Polícias Civil e Militar do Ceará resultou nas capturas de oito pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em São Benedito – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A operação conjunta ocorreu nesta sexta-feira (10). Na ofensiva, armas, munições, drogas e aparelhos celulares foram apreendidos.





Os primeiros a serem capturados foram Naesio Fernandes dos Santos (26), com passagens por roubo e porte ilegal de arma de fogo; e Leonardo Ribeiro Sampaio (22). A dupla foi presa logo após os policiais civis da Delegacia Municipal de São Benedito cumprirem um mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Toca do Quati. No imóvel, um adolescente de 15 anos também foi localizado. Contra ele, um mandado de busca e apreensão por um ato infracional análogo ao crime de associação criminosa foi cumprido.





Na casa, um revólver calibre 38, uma quantia em dinheiro e sete aparelhos celulares foram apreendidos. Simultaneamente à ação da PC-CE, equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Corrente. No imóvel, nove pedras de crack, uma quantia de maconha, aparelhos celulares e um cigarro eletrônico foram apreendidos. Na ocasião, Luiz Jefferson Alves Carvalho (18), Rogaciano Ferreira de Sousa Júnior (19) e Tiago Alves Freire (18) foram presos.





Ainda durante as diligências, Francisco Eduardo Ferreira Moraes (19) e outro adolescente de 17 anos também foram capturados no município. Com eles, um revólver calibre 38, quatro munições, 175 trouxinhas de maconha, uma quantia de crack e 11 trouxinhas de cocaína, além de dinheiro e celulares foram apreendidos. Diante dos flagrantes, os suspeitos foram encaminhados para a unidade policial.





Na delegacia, os suspeitos foram ouvidos. Os adultos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores. Já para os adolescentes, foi lavrado um ato infracional análogo aos mesmos crimes, exceto corrupção de menores. Ainda durante as diligências, mais 35 munições de calibres 32 e 38, uma arma de fogo, drogas e uma balança de precisão foram apreendidas em uma casa do bairro Corrente. Os trabalhos policiais visando identificar outras pessoas envolvidas no grupo criminoso seguem em andamento.





(SSPDS/CE)