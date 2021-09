URGENTE! POPULAÇÃO SOBRALENSE CLAMA POR INTERVENÇÃO FEDERAL EM SOBRAL!

A violência no município de Sobral é avassaladora!

Na tarde desta segunda-feira (20), uma criança de 7 anos foi ferida a bala na altura do peito e do braço no residencial Nova Caiçara.





A vítima foi socorrida por populares para o Hospital Regional Norte (HRN), onde se encontra internada recebendo atendimento médico especializado.





Os autores do crime, dois homens em uma motocicleta, fugiram logo após o crime, tomando destino ignorado.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





