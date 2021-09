Atirador invade universidade e mata oito pessoas na Rússia; vídeo

Um ataque a tiros vitimou oito pessoas e feriu, pelo menos, outras 20 em uma universidade de Perm, na Rússia, nesta segunda-feira (20). O responsável pelo atentado foi um dos estudantes do campus que foi preso.





O atirador também foi ferido, porque apresentou resistência à ação do Comitê de Investigação Russo. O ataque ocorreu por volta das 11h no horário local, 3h no horário de Brasília. Imagens circulam nas redes sociais do atirador chegando ao campus localizado na região dos Urais, vestido de preto e empunhando uma arma de cano longo.





Os estudantes foram surpreendidos com o aluno que sacou a arma e disparou contra pessoas que estavam ao seu redor em um dos prédios que integram o complexo estudantil. Muitos fugiram pelas janelas (vídeo).