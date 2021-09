“Prefiro a morte”, diz Joelma sobre reconciliação com Ximbinha; vídeo

Após anunciar, no último domingo (29/08), que a Banda Calypso voltaria à estrada, Joelma usou o Instagram para avisar que o retorno do grupo não significa uma reaproximação com o ex-marido, Ximbinha. As informações são do portal Fala Piauí.





“Voltar com ex? Prefiro a morte!”. Em seguida, a estrela paraense reafirmou qual o propósito do projeto: “Voltar com a minha banda! Esse projeto é 100% meu”, disse Joelma, nesta segunda-feira (30/08).





Com quase três décadas de carreira na música, Joelma recebe o amor do público desde 1999, data de lançamento da banda Calypso. Em 2016, com o divórcio e fim da banda, a cantora passou a se apresentar nos palcos de maneira solo. Saudosos, os fãs nunca deixaram de pedir pela volta da banda. Agora, podem comemorar: o Calypso vai voltar!