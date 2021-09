PRF PRENDE MULHER POR TRÁFICO DE DROGAS EM ÔNIBUS INTERESTADUAL (SOBRAL-CE)

A droga tinha como origem Teresina (PI) e iria ser distribuída em Fortaleza (CE)





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez a prisão de uma mulher que transportava 14 kg de maconha em um ônibus da linha Teresina(PI) x Fortaleza(CE). O fato ocorreu na tarde desta quarta-feira (1º), em Sobral(CE).

Por volta das 15h40 do dia 1º de setembro de 2021, no quilômetro 221 da BR-222, em Sobral (CE), agentes da PRF que faziam policiamento na região abordaram um ônibus interestadual que havia saído de Teresina (PI) na manhã desta quarta-feira.

Após verificação minuciosa e entrevista com passageiros, foram encontradas no veículo uma mochila e uma mala cheias de maconha, aproximadamente 14 kg do entorpecente.

De posse das bagagens e a partir de verificação dos passageiros foi identificada a proprietária da droga. Tratava-se de uma mulher de 20 anos de idade, residente na capital do Estado do Ceará e que confirmou ser dona da mala e da mochila com a droga. Informou que tinha ido para Teresina na terça-feira e levaria para Fortaleza (CE).

A droga assim como a detida foram encaminhadas à Delegacia Regional de Polícia Civil em Sobral (CE). Pelo crime de tráfico de drogas, poderá pegar até 15 de reclusão.





BDCOM PRF