Mais recursos para Saúde! Deputado Federal Moses Rodrigues garante mais R$ 460 mil para Mucambo

Nesta quarta-feira (01), o Deputado Federal Moses Rodrigues confirmou o pagamento de mais R$ 460 mil para o município de Mucambo. O recurso é destinado para a área de Saúde e será utilizado no custeio da Atenção Básica da cidade.





“Mucambo é uma cidade que tem se preocupado bastante com a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população. O recurso que chega hoje atende a uma solicitação feita pelo Prefeito Canarinho”, destacou Moses Rodrigues.





A pauta da saúde no Estado do Ceará vem sendo tratada de forma constante na agenda de trabalho do parlamentar. Desde o início de seu mandato, Moses tem demostrado atento aos anseios dos municípios cearenses. “Nosso gabinete está de portas abertas para todos os gestores, quando se trata de promover atendimento de qualidade a todas as pessoas. Saúde é prioridade, por isso procuro atender a todas as demandas que nos chegam”, finalizou Moses Rodrigues.