Projeto de Lei municipal estipula tempo máximo de espera do consumidor na Anel de Sobral

Um Projeto de Lei protocolado na Câmara Municipal de Sobral Ceará, pelo Vereador Mário Víctor, na quinta-feira (16/9), estipula o tempo máximo de espera para o atendimento aos consumidores na sede da Ente Nazionale per l’energia Elétrica – Enel, em Sobral, sendo 15 minutos nos horários normais e 30 minutos nos horários de pico.





No caso de descumprimento das determinações expostas será aplicada multa que varia de mil a dez mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência) e várias outras penalidades à concessionária de energia elétrica. O Projeto será votado nesta segunda-feira (20/9), na sessão da Câmara e, se aprovado, após a publicação da Lei, a empresa terá 15 dias para se adaptar, cabendo a Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente – Seuma, fiscalizar.





O vereador Mário Víctor, autor do Projeto de Lei disse para o Portal Paraíso que como parlamentar não pode ficar de braços cruzados aguardando a boa vontade da Enel. “Sobral já tem uma Lei que trato dos atendimentos bancários e nada mais justo do que também criar uma Lei especificando o tempo de atendimento na Enel. O cidadão vem sofrendo muito no pegando sol e chuva e muitos vêm dos distritos ou outras cidades e passam toda a manhã para serem atendidos. A Lei vai facilitar o atendimento podendo o cidadão agendar de forma online” disse o vereador Mário Víctor.





(Edwalcyr Santos)